Sì | il Molise esiste | 3 imperdibili mete per godere della Regione più sottovalutata d’Italia

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilè unaspesso dimenticata a sottostimata. Eppure non manca di bellezze e luoghiper i turisti. Almeno tre di queste– ma ce ne sarebbero tante altre – meritano davvero di essere visitate, ecco perché.: ecco treveramente– grantennistoscana.it: una delle regioni più sottovalutate, spesso dimenticata da tg e giornali. Al punto che qualche anno fa cominciarono a circolare sui social, Instagram in testa, meme e hashtag come #ilnon. Alla presunta “innza” deltra le altre cose fu dedicata anche una pagina Facebook. Affermazioni goliardiche – ma fino a un certo punto – che ...