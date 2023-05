‘Si fa presto a dire Sinistra’ | il libro di Cannavò riunisce Pd | M5s e Avs Patuanelli | “Dialogo | ma no a egemonia dem Pesa il nodo delle armi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Prove ditra gli ex giallorosa. Se in Parlamento come in piazza, Pd, M5s e Verdi-Sinistra faticano ancora a trovare strategie comuni di opposizione al governo Meloni, in ordine sparso in diversi Comuni nell’ultima tornata di amministrative, è a Palazzo Madama che riparte l’operazione disgelo nel vecchio ‘campo largo’. L’occasione? La presentazione in Senato deldel vicettore del Fatto Quotidiano, Salvatore, ‘Si fa, che riesce a mettere allo stesso tavolo il capogruppo dem Francesco Boccia, il collega 5 stelle Stefanoe quello del Misto, l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra Giuseppe De Cristofaro. Al di là dei distinguo, dal...