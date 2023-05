“Si è suicidata | siamo sconvolti” Lutto choc per Oriana e Daniele | distrutti dalla terribile notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023)perDal Moro eMarzoli. I due si sono presentati in lacrime sui social. A raccontare cosa è successo e chi sia morto, sono proprio i diretti interessati a dirlo. Com’è noto, il GF Vip 7 è guardato non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, Francia compresa. Proprio qui, una ragazzina aveva creato un fanpage dedicata proprio agli Oriele, ovvero tutti coloro che supportavano animatamente la coppiaDal Moro eMarzoli. La giovane, che si chiamava Lindsay, purtroppo è morta e a renderlo noto al grande pubblico sono proprio i due gieffini. >> “Uccisa da un infarto”. Poco fa la: famosa, bella e di successo. È morta a soli 31 anni I due sono stati informati da alcuni fan Oriele che qualche istante prima ...