Si è suicidata | Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sconvolti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023)Dal. La coppia reduce dal Grande Fratello Vip è stata travolta da un lutto. Una ragazza francese di nome Lindsay, che nel corso della settima edizione del programma targato Mediaset aveva creato una fanpage incentrata sulla storia d'amore traDal, si è tolta la vita perché vittima di bullismo. La notizia è stata prima diffusa sui social, poi è stata confermata dalla coppia. Dalha voluto pubblicare una foto della sua fan numero 1: "Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullying please". In seguito, è arrivata anche la reazione di: "Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto ...