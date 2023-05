Show di luci in Sardegna per celebrare le location de ‘La Sirenetta’

(Di martedì 23 maggio 2023) Per rendere omaggio alleitaliane in cui si sono svolte le riprese de La Sirenetta, le coste dellahanno ospitato un magicodie colori. Protagoniste le scogliere di Aglientu e l’intera città di Castelsardo con il più grande videomapping mai realizzato in Italia (e tra i maggiori a livello globale). Un evento senza precedenti nel campo della tecnologia di proiezione. Lo spettacolo si è svolto in contemporanea su una vasta area di costa marina nella splendida spiaggia di Rena Majore, contornata da faraglioni, oltre che sulla rocca e l’intero centro storico di Castelsardo. Una superficie di oltre 25.000 metri quadrati è stata illuminata con effetti di colori a tema La Sirenetta. Ma sono apparse anche immagini del film, utilizzando 16 sistemi di proiezione con una potenza complessiva di ...

... arriva il nuovo video con Danno "La forma dell'acqua" e parte il tour Un tripudio di, colori ... con questa imponente sezione ritmica per conferire alloun approccio dal vivo più serrato e ...... va invece in scena una doppia preview: si comincia con il dj set di Electropark Soundsystem in contemporanea alla proiezione di un film arosse e, a seguire, lodella compagnia olandese ......cimentarsi con situazioni comiche create senza il sostegno di un copione in un gameche coinvolge quattro ospiti - il conduttore Jonathan Kashanian, il comico Paolo Ruffini , l'attore a...

Show di luci e colori in Sardegna sui set de "La Sirenetta" Io Donna

Alcune scene de 'La Sirenetta' sono state girate in Sardegna: per omaggiare le location è stato realizzato uno show di luci.Guardate il nuovo video promozionale del remake live-action della Disney, La sirenetta, che ha fatto tappa in Sardegna prima di arrivare nei nostri cinema.