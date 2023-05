Serie Turca Kara sevda

Leggi su serietvinpillole

(Di martedì 23 maggio 2023) La è andata in onda sul canale turco Star Tv dal 14 ottobre 2015 al 21 gennaio 2017 con due stagioni. Indice Trama Cast Trama Kemal è un ragazzo proveniente da una famiglia della classe media, che si concentra solo sull’obiettivo di guadagnarsi da vivere e di sopravvivere. Frequenta la facoltà di ingegneria mineraria e non crede ai miracoli, in particolare all’amore. Tuttavia, tutto cambia quando Nihan entra nella sua vita monotona. Nonostante provenga da una famiglia benestante e viva in una zona prestigiosa del quartiere, Nihan si sente distante dai valori del suo ambiente e del suo mondo. Nonostante le loro differenze, Kemal e Nihan riescono a superarle e a stare insieme finché Kemal non deve trasferirsi a Zonguldak per lavorare in una miniera. In seguito, Nihan sposa Emir Kozcuo?lu, un ricco uomo d’affari che l’ha amata fin dall’infanzia. Cinque anni dopo, un ...