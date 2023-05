Serie C | sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale dei playoff

(Di martedì 23 maggio 2023) È stato Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, a sorteggiare glideidideidiC (andata 27 maggio, ritorno il 31), in cui entrano in gioco le seconde ...

Avanti Pescara, Vicenza, Lecco ed Entella Foggia - Crotone* Pescara - Entella* Lecco - Pordenone* Vicenza - Cesena* *teste di: giocano il ritorno in casa Verso la finale Come accennato, l'...FIRENZE - Sono statida pochi minuti gli accoppiamenti per il secondo turno fase nazionale dei PlayoffC 2022/2023. Ricordiamo che le sfide si giocheranno con l'andata il 27 maggio e il ritorno il 31 ...Le sfide di andata e ritorno del 2° turno si giocheranno il 27 e 31 maggio (Fotogramma)nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei playoff diC: ...

Playoff Serie C, sorteggio secondo turno: gli accoppiamenti Sky Sport

Firenze, 23 maggio 2023. Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è stato il protagonista del sorteggio dei playoff di Serie C avvenuto nella sede della Lega Pro di via Jacopo da Diacceto. Il giovane ...L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è stato il protagonista del sorteggio dei playoff di Serie C avvenuto nella sede della Lega Pro di via Jacopo da Diacceto. (ANSA) ...