Serie A | la Juventus riceve 10 punti di penalità per il Caso Plusvalas

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-22 22:57:41 Calcio italiano: Ail tempo è ufficiale Sono 10 idiper la: è questa la sentenza della Corte d’Appello della Figc nei confronti del club bianconero per la ‘Causa plusvalenze’. Ricordiamo che la sanzione iniziale era di -15e che il CONI ha imposto la riformulazione della sentenza dopo il ricorso di qualche mese fa della. Questa è la dichiarazione: “Convocata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare l’accertamento della sanzione che verrà comminata allaper la cosiddetta ‘causa plusvalenze’, la Corte Federale d’Appello ha sanzionato la società bianconera con 10dinella qualificazione la stagione sportiva in corso”, si legge nella nota della Federcalcio ...

Perché se lanon si qualificasse alle coppe europee della prossima stagione e la Uefa , che ha avviato una propria indagine, decidesse di infliggerle un anno di squalifica, la società ...Ecco come cambia la classifica al termine della 36esima giornata e dopo la richiesta della Procura federale della Figc di penalizzare la, avanzata nella nuova udienza della corte di appello per il processo plusvalenzeContinua Lazio punti 68 Inter punti 66 Milan punti 64 Atalanta punti 61 Roma punti 60punti 59 ( - 10) 22 maggio 2023

Serie A, Empoli-Juventus 4-1 - Calcio Agenzia ANSA

Perciò la Juve, già scarica di suo in questo finale di stagione, priva del capitano Danilo e di Cuadrado (entrambi squalificati), con dentro gli immaturi Miretti e Barbieri (devono andare a giocare in ...Empoli - Juventus è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 22 maggio alle ore 20:45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Arbitro ...