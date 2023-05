Serie A | Giudice Sportivo 36ª giornata | Inter | squalifica a Gagliardini

(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) IlSportivo dellaA ha squalificato per un turno undici giocatori. Il provvedimento arriva dopo la trentaseiesima giornata di campionato. Tra i giocatori ...L'evento è iniziato oggi, 23 maggio e si concluderà domani, 24, con unadi performance di ... accanto, le fotografie delGiovanni Falcone e di tutte le persone che hanno perso la vita ...Commenta per primo Sono 11 i giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato . IlSportivo ha reso note le decisioni dopo la 36ª giornata diA : una giornata a Gagliardini , Orsolini , Tressoldi e altri otto giocatori che, da diffidati, hanno rimediato un ...

SERIE A, GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI STOP PER 11 GIOCATORI Sport Mediaset

Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso i provvedimenti relativi alla 36^ giornata. Sono 11 gli squalificati, tra cui il monzese ...Dopo la trentaseiesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha comminato multe a Cremonese, Lecce, Torino e Juventus. Questo il dettaglio.