Serie A 22 23 | 36^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 23 maggio 2023) All’indomani della 36^diA, ilha reso noti i propri provvedimenti in vista del prossimo turno. In particolare, sono 11 i calciatori squalificati, tra i quali si evidenziano 3 espulsi. I calciatori in questione sono Riccardo Orsolini del Bologna, Roberto Gagliardini dell’Inter, Ruan Tressoldi del Sassuolo, i quali, di conseguenza, saranno costretti a saltare i rispettivi impegni delle proprie squadre Sampdoria, Atalanta e Napoli. Ai tre giocatori succitati si aggiungono quelli che partivano da uno status di diffidati e che sono stati nuovamente ammoniti. Tra questi spicca Eljif Elmas del Napoli, che quindi sarà costretto a dare forfait nella trasferta di Bologna. Al numero 7 partenopeo si aggiungono Luca Caldirola del Monza, Koray Gunter della Sampdoria e Destiny Udogie dell’Udinese, i ...

