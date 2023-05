Sergio Mattarella | “Le simulazioni nel calcio sono diventate come il Covid | diffuse ovunque”

In occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, il presidente della Repubblica,, ha sottolineato che la lotta alle mafie 'va continuata con impegno e sempre maggiore determinazione'. E ha poi aggiunto che 'magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ...Così il capo dello Statonel 31esimo anniversario della strage di Capaci. 'Magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno demolito la presunzione mafiosa di un ordine ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, ricevendo al Quirinale giocatori e dirigenti di Fiorentina e Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia.

President Sergio Mattarella on Tuesday told the players involved in Wednesday night's Italian Cup Final between Inter Milan and Fiorentina that he, too, was an impartial referee in Italian political l ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Fiorentina e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia. Nel corso ...