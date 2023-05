Serena Bortone | ecco 5 curiosità che forse non sai sulla conduttrice di Oggi è un altro giorno

, addio a Rai 1 La conduttrice a cena con una big di Discoveryverso Discovery Qualcosa bolle in pentola. La conduttrice di 'Oggi è un altro giorno', in onda su Rai 1, ...potrebbe presto raggiungere Fabio Fazio nel circuito Discovery . La conduttrice di Oggi è un altro è sempre più lontana dalla conferma in Rai e potrebbe essere la prossima "vittima" del ......nella prossima stagione tv sarebbe stato in lizza per approdare nel primo pomeriggio sull'ammiraglia dell'Azienda Pubblica con un nuovo programma al fianco di Roberta Capua al posto di...

La gaffe di Serena Bortone nel giorno di Manzoni: «Quel ramo del lago di Garda...». E il ministro la corregge - Il video Open

Torna questo pomeriggio, lunedì 22 maggio, una nuova puntata con Oggi è un altro giorno, il talk di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Dalle 14.05, il… Leggi ...Il quadro che si sta delineando mostra il nuovo assetto Rai sempre meno interessato a difendere alcuni volti di punta del servizio pubblico e di ...