Selvaggia Lucarelli conferma la sua presenza a Ballando con le Stelle e commenta l’ipotesi di trovare Barbara d’Urso in giuria

Leggi su biccy

(Di martedì 23 maggio 2023)a settembre tornerà dietro il tavolo dei giurati dicon lee lo farà per l’ottavo anno consecutivo, anche se in realtà è una novellina rispetto agli altri. Guillermo Mariotto è lì dall’inizio e quella che inizierà in autunno sarà per lui la diciottesima edizione (più longeva di lui solo Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi da venti edizioni). Per Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino sarà invece la quindicesima edizione. “Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono statata a programma ancora in corso” – ha dichiaratoal settimanale Chi – “A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ...