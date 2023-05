Sei sorelle anticipazioni | la spiazzante decisione di Pedra sul suo matrimonio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023) Petra prende unainaspettata sul suo: lo ha fatto per Celia? Ecco tutte ledella puntata di oggi, martedì La settimana si è aperta con un episodio veramente interessante. La soap-opera spagnola di seia rivelato che Salvador, il promesso sposo di Diana, ancora non si è ripreso dopo l’incidente avvenuto alle terme. Francisca invece aveva scoperto la scorsa settimana che il suo lavoro non era indispensabile ed inizia balenare quindi nella sua testa l’idea tipo di ritornare a cantare. Da quando il capostipite della famiglia Silva è venuto a mancare, anche lei ha rinunciato ai suoi sogni per poter dare una mano sull’economia della famiglia. Ad aver vissuto il periodo peggiore però è stata Celia che recentemente ha confessato alla sorella di provare ancora dei sentimenti per ...