Sedicesima tappa Giro Italia 2023 | Almeida vince sul Monte Bondone Thomas ritorna in rosa

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo il turno di riposo la corsaè ripartita con la, da Sabbio Chiese adi 203 km, che ha visto Geraintriprendersi la magliaa spese di Armirail e Joaoconquistare il successo di giornata davanti al nuovo leader della classifica generale e Primoz Roglic.: LA CRONACA La corsaè entrats finalmente nel vivo con una delle tappe più complicate dove i favoriti si sono dati battaglia. In prossimità della salita che porta al traguardo di, Roglic, Kuss, ...

Joao Almeida della UAE Emirats vince ladel Giro d'Italia 2023 , la Sabbio Chiese - Monte Bondone di 203 km, battendo un ottimo Geraint Thomas della Ineos Grenadiers. Terzo posto, ma più staccato lo sloveno della Jumbo ...La Sabbio Chiese - Monte Bondone Il giorno di riposo sarà stato utile per recuperare le forze, ma quella che i disegnatori del Giro hanno messo assieme per laè una giornata da ...16a: Sabbio Chiese - Bergamo, 203 km Benvenuti a tutti gli appassionati del Giro d'Italia. Giornata dedicata alla: da Sabbio Chiese a Monte Bondone, di 203 chilometri. Segui la diretta , passo dopo passo, su Virgilio Sport a partire dalle 16 ! Situazione in classifica Bruno Armirail (Groupama FDJ)...

DIRETTA Giro d'Italia 2023 LIVE, Sedicesima Tappa SpazioCiclismo

Sarà un finale da non perdersi. Prima del Bondone, tante salite Difficile non definire la sedicesima tappa del Giro 2023 come “infernale”. Anche se il meteo sembra finalmente collaborare, doversi ...Joao Almeida ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’ Italia 2023, una frazione di 203 km da Sabbio Chiese a Monte Bondone. Il ciclista portoghese della UAE Emirates ha battuto Geraint Thomas (Ineos G ...