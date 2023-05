Scuola di formazione politica ‘Mino Izzo’ | presenti anche diverse università

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Alla manifestazione inaugurale delladiintitolata al sen. Mino Izzo in programma per sabato prossimo (ore 17) alla Rocca dei Rettori di Benevento ci saràuna nutrita rappresentanza dei Comitati degli studenti delledel Sannio, della Federico II di Napoli e di Salerno”. Lo rende noto Pierpaolo Izzo, presidente dell’Associazione di promozione sociale “Res Publica” di Airola, promotrice della iniziativa. “La partecipazione degli studenti universitari, provenienti da ogni parte della Campania, – dice Izzo – testimonia che la istituzione di unadiriesce a catturare l’interesse dei giovani che hanno interesse e desiderio a comprendere come funziona il ...