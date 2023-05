Scoppia il caldo ma durerà poco

Leggi su agi

(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Le condizioni meteo risultano decisamente migliorate sull'Italia dove in larga parte splende il sole. I prossimi giorni vedranno un'evoluzione piuttosto simile in quanto il Mediterraneo si troverà ancora in un lacuna barica. L'alta pressione delle Azzorre resta infatti confinata in pieno oceano Atlantico e non riesce certo a garantire una duratura stabilità. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per i prossimi giorni acquazzoni e temporali pomeridiani diffusi da Nord a Sud, localmente anche intensi. Per quanto riguarda le temperature avremo sicuramente un clima più, con massime localmente sopra i +25 gradi, ma dato il periodo sicuramente senza eccessi. Previsioni meteo per oggi: Al nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale, sereno o ...