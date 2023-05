Scivola in riva all’Adda | ferito 55enne | interviene l’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023) Calusco D’Adda. C’è stato bisogno anche dell’intervento dell’elicottero per soccorrere un unche, mentre passeggiava into, ferendosi in modo non grave. L’incidente si è verificato intorno alle 15 a Calusco D’Adda in via Arturo Toscanini. L’uomo stava seguendo un sentiero, quando ha perso l’equilibrio. Per recuperarlo dalla zona impervia sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, grazie a delle manovre del gruppo Speleo Alpino Fluviale lo hanno affidato al personale medico del 118. Presenti due ambulanze e, che ha trasportato ilin codice giallo all’ospedale Papa Giovanni con un trauma cranico.