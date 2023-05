Scelta suicida | Riccardo Molinari | ombre cinesi sul nostro futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) "Abbandonare il motore tradizionale? Unadella Ue: ci consegniamo mani e piedi a tecnologie che vengono elaborate altrove, in Cina in primis, senza che questo per le case automobilistiche sia un problema. Infatti queste ultime avranno tutto il mondo come mercato mentre l'Europa diventerà il mercato di nicchia delle auto elettriche". Così, capogruppo alla Camera della Lega, a Terraverso, il podcast di Libero, ragionando sullo stop ai motori a benzina su cui scommette l'Unione europea.