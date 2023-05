Scarnecchia | «Inzaghi? Inter in 2 finali e terza Solo complimenti»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023)difende l’operato di Simone, sempre soggetto a delle critiche. L’ex giocatore ha fatto un bilancio dell’, ritenendolo positivo? Le parole di Robertosu Radio Sportiva in merito al tecnico dell’: «? Non capisco le critiche nei suoi confronti, l’ha avuto dei momenti difficili come tutte le altre squadre. È inciampata più volte, ma adesso è in una finale di Champions League, che è il massimo risultato, è quasi matematicamente in Champions League ed è anche in finale di Coppa Italia. Possiamo criticarlo, mase le critiche sono costruttive. Bisogna fargli, punto!».-News - ...