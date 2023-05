... ed avesse applicato a certi vecchi titoli un "filtro realismo" così sofisticato, da aver reso memorabile anche della roba che, a conti fatti, non era cosìcome si ricordava.allora ...un'emozioneper me e per tutta la squadra" ha commentato il capitano del Napoli a "Football on BT Sport" al termine della gara vinta contro l'Inter. Partita alla quale Di Lorenzo s'...Un sogno, come fosse, ci perdonino Ligabue e Vasco, un po' il nostro Campovolo. Cosa c'... E altri nomi che la band annuncerà più avanti: "come avere vent'anni.la festa delle ...

“Sarà incredibile”, la previsione dallo spogliatoio del Napoli Corriere dello Sport