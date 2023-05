Sara Arfaoui | chi è la moglie di Ilkay Gundogan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023)è sposato con l’italiana, che nella stagione televisiva 2019-2020 è stata una delle ‘Professoresse’ de L’Eredità su Rai 1. Con ?lkay Gündo?an c’è stato il proverbiale colpo di fulmine: i due si sarebbero conosciuti tra il 2020 e il 2021 e si sono sposati a giugno 2022, in Italia. Non a caso, l’ex Professoressa su Instagram si chiamaGündo?an. Prima di lui, avrebbe avuto un flirt con Raimondo Todaro, nel periodo in cui il ballerino si separò da Francesca Tocca. Chi è: la carrierainizia giovane a lavorare nel modo della moda, sfilando per diversi Brand. Arrivata in Italia una volta compiuta la maggiore età. Nel 2019 approda a L’Eredità, nel programma condotto da Carlo Conti prima e Flavio ...