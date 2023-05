Sapete perché hanno paura della Colosimo? Bocchino svela gli altarini del Pd | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) "Clamoroso che Chiaradiventi presidenteCommissione Antimafia! Con i suoi rapporti...". A Otto e mezzo va in scena il processo alla meloniana neo-eletta nonostante l'assenza dei membri dell'opposizione per protesta. Lainfatti viene accusata da Pd e M5s di aver avuto contatti con il terrorista di estrema destra dei Nar Ciavardini, condannato anche per la strage di Bologna. "Tutti sanno che i neri spessocollaborato con i mafiosi per far fuori magistrati, giornalisti, mettere bombe", sottolinea Antonio Paro, firma del Fatto quotidiano, ospite di Lilli Gruber negli studi di La7. Parole che scatenano la reazione di Italo: "Quando la maggioranza è di centrodestra, l'opposizione di sinistra vuole spiegare al governo cosa deve fare. ...