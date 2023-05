Sanità | Oliva Anmco | Migliorare la qualità delle cure per il cuore primo obiettivo mio mandato'

"L'altro studio - illustra- è dedicato ai pazienti che sono seguiti nelle cardiologie" per problemi di scompenso. "Anche in questo caso si scatta una fotografia della situazione per capire ...Salvatore(European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, ESPGHAN ...per i pazienti a cui hanno partecipato la Dr.ssa Domenica Taruscio (Istituto Superiore di), ...L'Organizzazione mondiale della(Oms) ha identificato la lotta al diabete quale priorità ... salumi e affettati, e un consumo contenuto di grassi da condimento, con preferenza per l'olio d'

Sanità, Oliva (Anmco): "Migliorare la qualità delle cure per il cuore ... Il Dubbio