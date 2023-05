San Giovanni | fermato un uomo per rapina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì pomeriggio una donna si è recata presso gli uffici del Commissariato San- Barra per denunciare che il giorno prima, mentre stava passeggiando in via Villa San, era stata avvicinata da un’auto il cui conducente, dopo averla afferrata per un braccio, le aveva asportato la borsa facendola rovinare al suolo per poi darsi alla fuga; la stessa, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze del presunto autore della. Ieri pomeriggio i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in via Guidone il presuntotore mentre era a bordo della stessa autovettura utilizzata per commettere il reato. Un 50enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a ...