San Camillo - Forlanini | inaugurato il nuovo blocco operatorio hi - tech Il presidente Rocca | ' Restituita dignità a pazienti e

Questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio hi - tech dell'Azienda Ospedaliera- Forlanini all'interno del Padiglione Lancisi. La struttura si sviluppa su 1500 metri quadri che ospitano 5 sale operatorie e una sala ibrida multifunzionale, dotate delle più moderne ...È stata portata alForlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace". Nata a Venezia ...Martedì 23 maggio, Maria Giovanni Maglie è morta a 70 anni presso l'ospedaleForlanini di Roma. Lo scorso dicembre, l'ex giornalista aveva subito un intervento al cuore. Maglie aveva avuto un malore a settembre mentre partecipava al programma Quarta Repubblica di ...

VIDEO | Il San Camillo ha un nuovo blocco operatorio hi tech: il taglio del nastro RomaToday

Questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio hi-tech dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini all’interno del ...La giornalista italiana Maria Giovanna Maglie è morta questa notte, martedì, al San Camillo di Roma. A darne notizia è stata Francesca Chaouqui, che le era vicino nel momento del decesso. Aveva 70 ...