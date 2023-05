Salerno | al via il progetto “Zoomers | in & out of school”

Leggi su zon

(Di martedì 23 maggio 2023) Siamo giunti all’inizio del percorso progettuale denominato “: In; Out of”, studiato e pensato dal Comitato Provinciale didi AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport, in collaborazione con altre associazioni ed Enti. La CONFERENZA STAMPA di presentazione di “” si terrà a, venerdì 26 maggio 2023, alle ore 11.00, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di. Il, in risposta al bando dall’Agenzia di Coesione Territoriale e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – tramite i fondi del PNRR, ha l’obiettivo di contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, di rispondere in maniera innovativa alla povertà educativa, attraverso la costruzione di spazi ...