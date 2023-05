Sabrina De Filippis promossa a d di Mercitalia Logistics

(Di martedì 23 maggio 2023) Sarà una donna,De, figura interna che può vantare anch’essa una lunga esperienza e una riconosciuta capacità manageriale, a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di. De, nel Gruppo FS dal 1998, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali e da tre anni e mezzo ad oggi è stata a capo della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia. Soltanto nell’ultimo anno, sotto la sua guida, il trasporto regionale ha visto crescere del 40 per cento il numero di viaggiatori e arrivare al 92 per cento soddisfazione dei passeggeri. Nel contempo, ha proseguito nel rinnovo della flotta dei treni regionali che, da giugno 2021 a gennaio 2023, ha visto l’arrivo di 128 nuovi convogli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

