Sabatini | “Spalletti sensibile | soffrirà molto se finirà col Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 maggio 2023) Walterritiene che Luciano, quindise dovesse finire la storia con ilWalterha condiviso esperienze in passato con Luciano. L’ex direttore sportivo di Roma, Salernitana, Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kisssull’allenatore azzurro: “Non lo sento da parecchio, quindi non ho indicazioni sul suo futuro. Diciamo le cose come stanno, è un temporale su una festa all’aperto, la felicità è ancora in corso ae dispiace sia rimessa in discussione dopo quanto accaduto con l’allenatore. Sono però vicende di calcio su cui non si può intervenire, sono questioni che riguardano due persone e non so bene di cosa si ...