Russia | Putin | Tempi difficili | ma siamo forti Medvedev | Vietnam alleato | Usa devono pagare

...crisi interna russa che si stava preparando anche prima dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della", e si tratta di "patrioti russi che si ribellano al regime di". I ...18.20: "Per latempi difficili" "Lasta attraversando tempi difficili e si è detto che non sono mai stati tempi facili.. Ma comunque oggi è il momento speciale del nostro potente ...Guerra Ucraina -: diretta no stop Belgorod: Abbonati per leggere anche Leggi anche Ucraina, l'arsenale di Kiev è pronto a sfondare: "non ha più tempo" Prigozhin: "Bakhmut è nostra". Kiev ...

Putin: “La Russia sta attraversando tempi difficili. Non abbiamo iniziato noi la guerra” Il Fatto Quotidiano

“La Russia sta passando momenti difficili” ma questo porterà a “un forte consolidamento”. Così il presidente Vladimir Putin durante una cerimonia per la consegna di onorificenze a personale del ...I nostri oppositori, persone con un pensiero neocoloniale, in realtà degli idioti, non capiscono che è la diversità a renderci più forti“, ha aggiunto il leader del Cremlino Gli attacchi alla nostra ...