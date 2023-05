(Di martedì 23 maggio 2023) Mosca, 23 mag. (Adnkronos) - Ildella Scienza e dell'istruzione superiore Pyotrin circostanze ancora non chiare, dopo essersi sentito male sabato, sull'che lo riportava inda Cuba, insieme a una delegazione del governo. Dall'inizio della, sono morti suicidi o per ragioni non spiegate 13 esponenti del mondo degli affari, sei dei quali dipendenti di due delle principali aziende dell'energia del Paese. "si è sentito male sull'con cui rientrava, insieme alla delegazione russa, da un viaggio di lavoro a Cuba. L'ha effettuato un atterraggio a Mineralny Vody, dove sono intervenuti medici manon ha potuto essere salvato", ...

...la guerra in Ucraina 'invasione fascista' Un funzionario russo che aveva criticato l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca èdopo essersi ammalato a bordo di un volo da Cuba alla. ...... Pyotr Kucherenko, 46 anni, che sabato scorso si era ammalato gravemente durante un volo diretto da Cuba alla, è deceduto al suo rientro. Lo ha riportato la Cnn. Il politico russo èper ...23 mag 14:42 Viceministro russo Kucherenko muore dopo malore in aereo Un politico russo èper cause ancora sconosciute dopo un malore su un aereo, l'ultimo di una serie di morti ...dalla...

Russia, morto in aereo vice ministro Kucherenko: aveva criticato guerra Adnkronos

Aveva sollecitato un giornalista a lasciare il Paese il prima possibile: "Io non posso più farlo, mi hanno tolto il passaporto" ...Un politico russo è morto per cause ancora sconosciute dopo essersi ammalato su un aereo, l'ultimo di una serie di morti misteriose tra le élite di Mosca. E' il viceministro della Scienza Pyotr Kucher ...