Russia | mistero sulla morte del vice ministro Pyotr Kucherenko | perché temeva per la sua vita

(Di martedì 23 maggio 2023) Il giornalista Roman Super, fuggito da Mosca: «Mi aveva detto ‘Siamo tutti in ostaggio, se diciamo qualcosa ci schiacciano come scarafaggi’»

In un anno, non riconoscerai la. Andandotene, fai la cosa giusta", gli aveva detto. Per l'Ucraina si studia il modello Israele. Niente Nato, ma aiuti militari con un accordo di sicurezza ...Ancora una morte avvolta nelai vertici delle istituzioni russe. Il viceministro alla Scienza Pyotr Kucherenko, 46 anni, è deceduto per cause ancora sconosciute dopo essere rientrato inda Cuba: aveva accusato un ...Il viceministro definiva l'invasione ' fascista ' e aveva confessato di prendere antidepressivi: 'Non riesco a dormire, laè brutalizzata'. 'Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla ...

Pyotr Kucherenko morto: chi era il viceministro russo contro l ... La Stampa

Ancora una morte avvolta nel mistero ai vertici delle istituzioni russe. Il viceministro alla Scienza Pyotr Kucherenko, 46 anni, è deceduto per cause ancora sconosciute dopo essere rientrato in Russia ...Ad infittire ulteriormente il mistero ci ha pensato il reporter Roman Super. Si tratta di un giornalista e scrittore, fuggito dalla Russia poco dopo l’invasione dell’Ucraina. Su Telegram, ha ...