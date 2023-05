Ildella regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha esortato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case dopo che diversi droni hanno colpito la regione di confine durante ...Lo ha reso noto ildella regione nellasudoccidentale, colpita ieri da un'incursione rivendicata dai russi anti - allineati con l'esercito ucraino. In una serie di post su Telegram,...Il presidente ucraino si è recato nelle posizioni in prima linea. Raid notturni con i droni a Belgorod. Ildella regione russa, Vyacheslav Gladkov, ha esortato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case. La Nato riorganizza difese e concentra forze in Estonia. A quindici mesi dall'...

Russia, il governatore di Belgorod esorta i residenti a non tornare a casa - Mondo Agenzia ANSA

Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha esortato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case dopo ...I residenti di nove centri abitati della regione russa di Belgorod sono stati evacuati a causa dei combattimenti tra le forze russe e un gruppo di sabotatori: lo ha reso noto il governatore della regi ...