Russia avvisata | la Nato blinda il confine orientale | dispiegamento imponente

(Di martedì 23 maggio 2023) Le truppe statunitensi organizzano un assalto aereo. I marines britannici effettuano uno sbarco notturno sulla spiaggia. I paracadutisti francesi si lanciano dal cielo dopo aver attraversato l'Europa in volo. In Estonia, suldella, esercitazioni degli alleati all'ombra della guerra dellacontro l'Ucraina. Il messaggio a Mosca è chiaro. «Dice che con breve preavviso possiamo schierarci molto velocemente», spiega il tenente colonnello Edouard Bros, comandante delle truppe francesi in Estonia che partecipano all'esercitazione Spring Storm. A quindici mesi dall'inizio della guerra dellacontro l'Ucraina e a un mese dal vertice dei leader dellaa Vilnius, l'alleanza sta rafforzando le sue difese orientali. Ora che Mosca ha spostato indietro le ...