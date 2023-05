Ruggeri | io al posto di Fazio? Perché no | io sono pronto e ho molte idee interessanti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 maggio 2023) Un articolo sulle prossime nomine Rai sul Messaggero dedica la chiusa a Enrico. “La vera sorpresa, assicurano tra Mazzini e Saxa, è il gran ritorno del cantautore Enrico– stimatissimo in FdI – che nel 2020 era già stato su Rai2 con Una storia tutta da cantare. Nella destra ora al potere ancora si ricorda con gioia il suo concerto milanese, con i Decibel, alla fine degli anni 70 che si trasformò in un raduno dei giovani missini”. Più che altro si ricorda, molto più recente, il suo podcast su Sergio Ramelli. Era il 2015 esquarciò il velo di silenzio su quell’omicidio che rappresenta un po’ la cattiva coscienza della sinistra.ne ha parlato a RaiRadio1. “Secondo ‘Il Messaggero’ io dovrei tornare in Rai con un programma? Spero che la notizia sia attendibile, naturalmente mi piacerebbe, io ...