Rossella Brescia e Roberta Capua con Timperi su Rai 1 A Elisa Isoardi Linea Verde Life Volpi resta allo sport

Di cosa si tratta Pare che adesso in pole position per sostituire la giornalista ci sarebbero sempre Roberta Capua insieme a. Quest'ultima ha debuttato come ballerina nello show di ...Sarebbe infattia svolgere quel ruolo che in un primo momento si pensava dovesse andare a Infante. Le due condurrebbero un programma volto ad intercettare il pubblico femminile, ...nel pomeriggio di Rai 1. La conduttrice di Oggi è un altro giorno rientra infatti tra quei volti della Rai fatti fuori dalla nuova dirigenza, e al termine della stagione in corso ...

Il nuovo pomeriggio di Rai 1: arriva l'ipotesi Rossella Brescia Libero Magazine

Nel pomeriggio di Rai 1 arrivano due nuove conduttrici al posto di Serena Bortone: ecco chi sono ...Tanti i nodi da sciogliere in Rai per il futuro e per la programmazione della nuova stagione televisiva. Molti i dubbi soprattutto ...