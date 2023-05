Ronn Moss a “Oggi è un altro giorno” | il dolore per la sorella Linda

(Di martedì 23 maggio 2023)è tornato aè un, ospite d’eccezione del salotto pomeridiano di Serena Bortone in cui è ormai di casa. L’occasione è stata delle più liete: il celebre attore, noto per il ruolo di Ridge in Beautiful, ha da poco presentato il suo secondo album da solista. Perché oltre a essere uno dei volti più amati del piccolo schermo, l’affascinanteè anche un cantautore da sempre appassionato di musica. Nei suoi occhi, però, ben presto si è stagliato un velo di profonda tristezza ricordando la, venuta a mancare da poco., ilper la morte dellaNonostante sia uno dei personaggi più celebri del piccolo ...

è stato sposato dal 1990 al 2002 con l'attrice e scrittrice Shari Shattuck. La coppia ha due figlie: Creason Carbo, nata nel 1994, e Caleb Maudine, nata nel 1998. Dal 2009 l'attore è sposato ...Chi sono le figlie di, Creasin Carbo e Calle Modine. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del L'articolo Creasin Carbo e Calle Modine, chi sono le figlie diproviene da True ...Chi è oggi Devin DeVasquez, moglie di. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell'attore che L'articolo Devin DeVasquez, chi è oggi la moglie di: vita privata, figli, carriera proviene da True ...

Ronn Moss, dagli Stati Uniti alla Puglia: età, carriera e curiosità su «Ridge di Beautiful» ospite a Domenica ilmessaggero.it

(LaPresse) Ronn Moss, attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera 'Beautiful', ha presentato a Roma il ...Come tanti suoi colleghi si è fatto stregare dall'Italia e da qualche tempo vive tra gli Stati Uniti e gli ulivi secolari della Puglia. "Dove senti la natura crescere, dove - come in tutto il Paese - ...