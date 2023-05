Romina Power e la droga | tra canne e LSD | gli aneddoti di una vita da rockstar

(Di martedì 23 maggio 2023)non ha mai fatto mistero di essere consumatrice di droghe leggere. Recentemente l’ex marito della cantante e attrice, Al Bano Carrisi ha rivelato in un’intervista al settimanale oggi di aver lasciato la moglie perché fumava una quantità spropositata di. «Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana» ha spiegato, aggiungendo comeconsumasse erba anche quattro volte al giorno, ancor prima della tragica scomparsa della figlia Ylenia. Non riuscendo, poi, a mantenere un equilibrio. «Fu l’inizio della fine», ha concluso. Non è arrivata alcuna risposta da parte della figlia di Tyronee Linda Christian. Che dal canto suo si è spesso e volentieri aperta su questa sua particolare predilezione, raccontando gustosifamiliari. Come quella volta in ...

Negli anni, Carrisi e l'ex mogliehanno continuato a cercare Ylenia senza risultati. Ad oggi il cantante è convinto che la pargola si sia suicidata, mentre l'ex consorte sostiene che sia ...Al suo fianco ancheper celebrare l'unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all'immaginario collettivo. Per festeggiare un traguardo così importante, non mancheranno, ...In particolare sull'ex moglie. Lei è convinta che la figlia sia ancora viva. 'Ho sofferto solo io, perè viva', ha ammesso sulle colonne di Gente. Sparita a New Orleans nel 1994 ...

Loredana Lecciso perché è assente al concerto degli 80 anni di Al Bano Le liti con Romina Power, la separazio ilmessaggero.it

L'icona POP italiana, Al Bano Carrisi, tornerà in tv su Canale 5 per festeggiare il suo 80esimo compleanno con un grandioso concerto.Occhi puntati sulla presenza di Romina Power, ex moglie storica e partner professionale dell'artista pugliese. Al Bano - 4 volte 20: le anticipazioni Nato a Cellino San Marco (provincia di Brindisi) ...