Roma | travolto dal trattore nell’agriturismo | morto sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 maggio 2023) Ancora unsul lavoro a, dove un uomo è rimasto ucciso mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione di un capannone. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, alle ore 15:56 in via della Marcigliana, in zona Bufalotta, nel III Municipio, all’interno di un agriturismo. L’uomo, un italiano di 69 anni, era intento a lavorare quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è statoda unin manovra. Il 69enne è stato schiacciato da una delle ruote del mezzo pesante, che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi, l’uomo èsul. Tragedia alle porte di, precipita da un impalcatura:operaio Tragedia sul lavoro Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far ...