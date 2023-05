Roma | si costituisce ' pirata' che ha ucciso ragazzo in monopattino

(Di martedì 23 maggio 2023), 23 mag. (Adnkronos) - Si è costituito alla Polizia locale un 26enne italiano accusato di aver investito eundi 24 anni di origine bengalese mentre era indue giorni fa su via Casal del Marmo a. Il 26enne, difeso dall'avvocato Luca Pallotta, si è presentato ai vigili. "Ero sotto choc e per questo sono andato via" ha detto il giovane, che al momento è indagato per omicidio stradale e che potrebbe essere anche accusato di omissione di soccorso. Il giovane era stato visto a terra da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme.

