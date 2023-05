Roma | ansia Dybala | resta in dubbio per la finale di Budapest

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Doveva essere la partita del suo rientro, ma contro la Salernitananon è sceso nemmeno in campo e ora preoccupano le sue condizioni Doveva essere la partita del suo rientro, ma contro la Salernitananon è sceso nemmeno in campo e ora preoccupano le sue condizioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua presenza nelle prossime garein. L’argentino sente ancora dolore dopo la botta subita contro l’Atalanta e anche peraleggia una grossa incognita in casa