Roland Garros 2023 | il tabellone di qualificazione maschile | quattordici italiani al via

(Di martedì 23 maggio 2023) Sorteggiato ildidel, secondo slam stagionale in programma sui campi in terra rossa di Parigi. Come sempre ben nutrita la pattuglia azzurra che proverà a conquistarsi un posto nel main draw dello slam transalpino. Solo tre di questi sono però tra le teste di serie, ovvero Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Raul Brancaccio. Molti sorteggi non esattamente fortunati per i nostri, come Bellucci e lo stesso Passaro capitati nella stessa zona dipresidiata dal tedesco Hanfmann, recente protagonista sia a Madrid che a Roma. COPERTURA TV IL MONTEPREMI GLI SLOT DEGLI(2) Hanfmann b. Bellucci 7-6(3) 6-4 Kolar b. (WC) Atmane 6-1 6-2 Polmans b. (WC) Mayot 7-5 7-5 E.Ymer b. (17) Passaro ...

Assente Nadal, si apre la caccia al nuovo campione del. Spagnolo e serbo in prima fila, alle loro spalle occhio a Rune, Tsitsipas e Medvedev Dicie pensi subito a Rafael Nadal. Nelle ultime 18 edizioni per ben 14 volte è stato ...Atp Tennis Mancano oramai sempre meno giorni all'inizio ufficiale del. Il secondo slam dell'anno prenderà il via tra meno di una settimana, anche se sono già cominciate da ieri le qualificazioni che vedrà numerosi atleti impegnati con la speranza di ...Proseguono le qualificazioni del, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che saranno ...

Roland Garros - Le 32 teste di serie: Djokovic numero 3, tante insidie per Sinner Tennis World Italia

Proseguono le qualificazioni del RolandGarros, secondo Slam del2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei ...In vista del Roland Garros, il finalista dell’edizione 2022, Casper Ruud ha deciso di prendere parte al torneo ATP 250 di Ginevra. Un ulteriore test per migliorare la condizione in vista della seconda ...