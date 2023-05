Roccapiemonte | salvarono persone da Solofrana | proposto riconoscimento al merito civile

Leggi su zon

(Di martedì 23 maggio 2023) Numerosi residenti della frazione San Potito die molti automobilisti, grazie al loro rapido intervento di soccorso, furono tratti in salvo dalle acque e dal fango del torrenteche esondò lo scorso 4 novembre 2022. A distanza di alcuni mesi, arriva dalla Giunta Comunale di, la proposta didi Onorificenza alper Giovanni Buonocore, all’epoca Comandante della Polizia Municipale di, per Luigi Vuolo, volontario del Nucleo di Protezionedie per il cittadino Giuseppe Lanzara. I fatti Il 4 novembre 2022, il già Comandante Buonocore, accortosi che il torrenteaveva rotto gli argini e che le acque fangose si ...