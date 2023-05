Rocca | Entro legislatura interventi su San Camillo e Umberto I

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023) Francesco – “Gli ospedali a padiglione costano di più. Nascevano in passato per questioni di igiene. Oggi ci sono nuovi protocolli e gli ospedali monoblocco consentono un risparmio dal 25 al 30%. Al Sanabbiamo un problema di ristrutturazione. Lo affronteremo e già abbiamo cominciato a parlarne con il direttore generale Mostarda. La Regione Lazio si prenderà la responsabilità di efficientare strutturalmente il San. Ma io voglio terminare la mia primacon una soluzione chiara sia per l’I che per il San”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), a margine dell’inaugurazione del nuovo blocco operatorio dell’ospedale San-Forlanini. (Zap/Dire)