Ritiro LeBron James | annuncio shock dopo l’eliminazione | fans sconvolti

(Di martedì 23 maggio 2023) Parole inaspettate dal più grande di tutti, tifosi senza parolela conferenza, è la fine di una leggenda? Niente finale per i Los Angeles Lakers che cadono contro Denver nella partita più importante di stagione, in finale volerà Nikola Jokic mentre resterà a casa l’all star assoluta. 113-111 il risultato finale che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Le ipotesi sul futuro del Re Tra i primi a dare la notizia dell'ipotesiperè stato Chris Haynes, insider NBA per TNT e Bleacher Report , che ha spiegato come l 'ipotesi sia concreta ...Ai Lakers non è bastata la prestazione diJames con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Dopo la partita, per la prima volta il 38enne accenna all'ipotesi di: 'Ho molto su cui riflettere'. ...Un anno fa faceva l'operaioJames ,vicinoJames, che il prossimo dicembre spegnerà le 40 candeline, non aveva mai paventato la possibilità di una fine stagione. Nella ...

NBA, LeBron James pensa al ritiro: "Devo riflettere sul mio futuro nel basket" Sky Sport

I Los Angeles Lakers sono fuori dai playoff NBA. Nonostante la prova maiuscola di LeBron James (40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) ed Anthony Davis (21 punti e 14 rimbalzi), i californiani sono stati b ..."Il mio futuro Non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare, a dire il vero" La sua corsa nei play-off si è fermata ad un passo dalle NBA Finals. I suoi LA Lakers sono stati eliminati da Denver con u ...