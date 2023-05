Rita Pavone | la triste verità | Non c' è più nulla da fare - Addio alla leggenda della musica italiana

(Di martedì 23 maggio 2023), iconae non solo, ha preso una drastica decisione che ha lasciato i suoi fan con un forte senso dizza. Questo articolo, tuttavia, ripercorre la sua incredibile carriera, dall'inizio fino ad oggi, raccontando alcuni dettaglisua vita privata e delle sue straordinarie performanceli. Nonostante l'annuncio di un ritiro definitivo avvenuto qualche anno fa, la cantante ha fatto ancora parlare di sé nel 2013. Scopriamo insieme tutti i particolari. Di cosa parliamo in questo articolo...decide di ritirarsi dal panoramaleè una cantante, showgirl e attrice La sua carriera ha raggiunto ...

Appuntamento musicale poi a Cervia il 6 luglio:festeggia i 60 anni di carriera con il concerto Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro , evento introdotto da un ...Greta Thunberg, che anche in Italia non si è salvata dalle critiche (da Maria Giovanna Maglie che la metterebbe sotto con l'auto ai post di Nadia Toffa e), ha risposto ai suoi hater il ...In una Italia che, davvero, non c'è più,ripercorre in un colloquio con Walter Veltroni sul Corriere della Sera gli anni ruggenti tra 1963 e 1968 che l'hanno fatta diventare un mito ben oltre la dimensione delle 'canzonette'. Un ...

Da Rita Pavone agli Extraliscio: La milanesiana torna in Romagna Corriere Romagna

Parte oggi la 24ª edizione de La milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che attraverserà 23 città italiane in 7 diverse regioni, con ...La cantante e il sessantesimo anniversario del momento magico che la svelò al mondo «Morandi mi faceva il filo. Teddy Reno