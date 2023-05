Rissa tra genitori alla partita di calcio dei bambini | nonna finisce in ospedale

(Di martedì 23 maggio 2023) Doveva rivelarsi unaall’insegna dell’inclusione e dei valori dello sport, ma in realtà sugli spalti di Pianego (in provincia di Cremona) si è svolta unatra. Ad azzuffarsi la mamma e ladi due giocatori, con gli animi che si erano scaldati dopo alcuni interventi “sopra le righe” dei due piccoli calciatori in campo. Infatti, parliamo di unadei pulcini, con i ragazzi nati nel 2013. Le dinamiche dellatraDopo l’ennesimo contrasto cattivo tra i due, l’anzianaavrebbe fatto irruzione in campo. La donna, di 71 anni, secondo le testimonianze è scesa dagli spalti, dirigendosi sul campo di gioco e mollando un forte schiaffone sul volto dell’avversario che marcava, a uomo, il ...

BELLUNO - 'Botte, botte, botte'. Inizia così il breve video che sta impazzando in questi giorni sulle chat dei giovanissimi. Le immagini riprendono un fatto accaduto nelle scorse settimane al parco ...È questo il caso del Parco Bologna Forse no, forse la violenza è scattata per un regolamento di contile giovani o per altre questioni. In questo caso sarebbe ancora più agghiacciante il ...LECCE - Mistero sulla violenza che ha portato ad almeno due feriti all'alba di domenica 21 maggio,Copertino e Galatina. Il sospetto è che ci sia una faidagruppi rivali e su questo indagano le forze di polizia. Proprio a Galatina, al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Caterina Novella", si è presentato un trentenne di Aradeo con una profonda ...

Rissa tra venti giovanissimi: calci e pugni tra due ragazzine accerchiate e istigate dal gruppo ilgazzettino.it

Dopo il maxi-raduno di giovani dell'anno scorso tra il lido Pioppi di Peschiera del Garda e il lido Campanello di Castelnuovo organizzato tramite TikTok, che era degenerato in risse tra bande e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...