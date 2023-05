Rimosso il murales con Giorgia Meloni e Elly Schlein nude e incinte

(Di martedì 23 maggio 2023) A Milano è statoildi aleXandro Palombo che ritraeed. L’opera del noto street artist, apparsa 24 ore fa in piazza San Babila, raffigurava le due leader spalla a spalla senza veli, un manifesto visivo d’impatto sulla maternità surrogata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo) Un’opera “troppo politica” “Power is female – dice l’autore, aleXsandro Palombo – ha infastidito il Comune di Milano perché a loro dire è troppo politica e hanno deciso per la rimozione”. “L’opera – racconta Palombo – invita a una considerazione profonda sulla vita, la forza e il coraggio delle donne” continua. Finalmente ...

Schlein e Meloni incinte e senza vestiti:ila Milano 'Oggi il comune di Milano hala mia nuova serie di opere 'Power is Female' sulla maternità surrogata che ritraggono il Premier Giorgia Meloni e la leader dell'...Gli altriin San Babila Sempre in piazza San Babila sono visibili altri pannelli di Palombo, come 'Save 41 - bis' con il giudice Giovanni Falcone e 'Love yourselfe', che ritrae Angelina Jolie ...

"Oggi il comune di Milano ha rimosso la mia nuova serie di opere "Power is Female" sulla maternità surrogata che ritraggono il Premier Giorgia Meloni e la leader dell'opportunità Elly Schlein": la ...