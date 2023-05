Rimini Wellness | accordo siglato con Mario Orlando

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) -, 23/05/2023 -è l'evento dedicato al fitness, al benessere e allo sport più atteso dell'anno. Questo appuntamento annuale, che si svolge nella bellissima città di, richiama migliaia di visitatori, professionisti e appassionati del settore. Se desideri scoprire tutto quello che c'è da sapere sul, sei nel posto giusto! In questo articolo, infatti, ti guideremo attraverso le principali attrazioni dell'evento al quale quest'anno parteciperà anche, in qualità di fornitore, e ti daremo tutte le informazioni utili per pianificare la tua visita. Quest'anno ci saranno moltissime novità che renderanno l'evento imperdibile. Tra queste, l'arrivo in Italia per la prima volta di Hyrox, una ...