Report | la minaccia di Salvatore Baiardo a Berlusconi | «Questo governo cade» – Il video

(Di martedì 23 maggio 2023) «Se non succede quello che succede». È unin vena di mandare segnali quello che parla della foto di Silviocon Giuseppe Graviano mentre non sa di essere registrato da Paolo Mondani di. Le immagini che avrebbe scattato proprio lui ai due e al generale Francesco Delfino sul lago d’Orta a Omegna. E che avrebbe già mostrato in occasione dell’incontro con Paolonella sede del Giornale a Milano. Secondo quanto ha raccontato lui stesso – per poi smentirlo – le istantanee con una Polaroid è pronto a pubblicarle in un libro di prossima uscita. Più precisamente: «Se non va tutto come deve andare nel libro usciranno le foto». E quindi «se non succede quello che (deve) succede(re), ...